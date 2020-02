Lutto nel mondo delle moto, è morto Giancarlo Morbidelli (Di lunedì 10 febbraio 2020) Giancarlo Morbidelli è morto all’età di 82 anni nella sua Pesaro. L’uomo è stato un leggendario costruttore di moto vincendo quattro titolo iridato. PESARO – Giancarlo Morbidelli è morto e la sua Pesaro piange uno dei ‘giganti’ delle moto. Il costruttore quattro volte campione del mondo si è spento all’età di 82 anni con la famiglia che ha preferito mantenere il massimo riserbo sulle cause del decesso. Una vita dedicata al mondo dei motori e in particolare alle due ruote con le sue ‘ideazioni’ che hanno fatto la fortuna di diversi piloti e tra questi anche Graziano Rossi, il papà di Valentino. Chi era Giancarlo Morbidelli Nato a Pesaro, Giancarlo Morbidelli si è avvicinato al mondo dei motori prima come pilota (enduro) e poi come costruttore. Una carriera nata con il passare degli anni visto che ha iniziato con il fabbricare ... newsmondo

juventusfc : Oggi la Primavera bianconera è in campo con il lutto al braccio in memoria di Benito Sarti. Lo stesso faranno anche… - fanpage : Lutto nel mondo del cinema. È morto Kirk Douglas - PaolaTavernaM5S : Esprimo il mio cordoglio alle famiglie dei macchinisti morti nel deragliamento del #frecciarossa avvenuto vicino… -