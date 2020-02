Ludovica Pagani Instagram, senza veli per il derby: «La più bella di tutte!» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il derby di ieri sera non ha toccato solo i tifosi, ma anche molte influencers e tra queste c’è la giornalista sportiva che preferiamo: Ludovica Pagani. La giovane giornalista ha pubblicato una foto sul suo account Instagram che ha fatto battere il cuore di tutti i tifosi e non solo. La bella Ludovica è da sempre divisa tra calcio e spettacolo. Si è fatta conoscere per una brutta gaffe a Quelli del calcio, ma la sua bellezza le ha aperto tantissime porte. bella e simpatica, Ludovica ha interpretato anche Leonarda in alcuni video degli Autogol. Insomma, non c’è settore non abbia messo lo zampino. Oltre tutto questo la Pagani è anche un’influencer molto seguita. Il suo account Instagram conta più di due milioni di followers. Forse è merito delle foto hot che condivide, proprio come l’ultimo scatto. Leggi anche: Wanda Nara scollatura senza fine, curve esagerate in ... urbanpost

vane___96 : @muscattinaa Si capiva da un bel po' che si era mollato infatti sta sempre con Ludovica pagani - vane___96 : @ladoesntexist_ Lui sta sempre con Ludovica pagani - Zaphh_ : Mamma mia Ludovica Pagani che cosa sei -