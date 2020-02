L'RPG Vagrant Story compie vent'anni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Vagrant Story, uno dei più grandi giochi di ruolo giapponesi di tutti i tempi, compie oggi 20 anni. Lanciato per la prima volta in Giappone su PS il 10 febbraio 2000, proprio durante il fine ciclo di vita della console e appena un mese prima che Sony rilasciasse PS2.Vagrant Story è stato sviluppato da Squaresoft (quella che sarebbe poi diventato Square Enix). Più specificamente è stato sviluppato da Yasumi Matsuno e dal team dietro Final Fantasy Tactics, e sebbene non abbia mai raggiunto lo stesso livello di successo di alcuni degli altri JRPG dell'azienda, come Final Fantasy 7, è considerato da alcuni il migliore del gruppo.La storia di Vagrant è stata elogiata per la sua straordinaria grafica, l'atmosfera, il sistema di combattimento gratificante e la storia avvincente. Nei panni di Ashley Riot, un membro di una forza di mantenimento della pace dovrete sconfiggere il leader di un ... eurogamer

