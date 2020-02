Lotito quest’anno è stato favorito troppo spesso per non generare sospetti avvelenati (Di lunedì 10 febbraio 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 23° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019- 20 Una poltrona per tre. In una domenica di emozioni, la Serie A si schiude come un fiore sbocciato all’alba e si propone come il più bello fra i campionati d’Europa. Lo scudetto liquido. Sarà divertente vedere cosa decideranno quelli del piano di sopra. E come pensano di indirizzare la corsa per lo scudetto. Finora i giochi sono aperti. Perché finora lassù non hanno ancora deciso. Sorpresa al Bentegodi. Marco Silvestri portiere dell’Hellas in questi giorni deve aver sbirciato Sanremo. Chi non lo ha fatto? Ed è subito corso dal parrucchiere per una tintura che ricorda Achille Lauro, il divo del giorno. Juric è – con Gasp e Inzaguccio – il trainer che propone il calcio più interessante. I tre sono accomunati – tra l’altro – da un’idea estetica molto italiana. Difesa a tre. Marcature a uomo e ... ilnapolista

