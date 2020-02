Loredana Lecciso la verità sulla caduta di Albano a Sanremo: “Non è come pensate” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Questo articolo Loredana Lecciso la verità sulla caduta di Albano a Sanremo: “Non è come pensate” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Loredana Lecciso ha voluto svelare la verità sulla caduta di Al Bano a Sanremo, ecco cosa ha detto a Live Non è la D’Urso: “Ho seguito tutto da casa ma…” Loredana Lecciso è tornata ospite negli studi di Barbara D’Urso per commentare insieme alla padrona di casa il Festival di Sanremo appena concluso. Loredana Lecciso e Romina … youmovies

rita_michele : RT @Giampie03896492: Se Barbara D'Urso conducesse il festival di #Sanremo -Loredana Lecciso -Emanuela Villa -Tony Colombo Vallette: Fr… - demichelerita10 : RT @Giampie03896492: Se Barbara D'Urso conducesse il festival di #Sanremo -Loredana Lecciso -Emanuela Villa -Tony Colombo Vallette: Fr… - KontroKulturaa : Barbara D'Urso, Loredana Lecciso umilia Romina Power sul suo peso: 'Appesantito da...' - -