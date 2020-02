Loredana Lecciso, frecciatina al veleno a Romina: “Ecco perché Al Bano è scivolato a Sanremo” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Al Bano Carrisi e Romina Power sono stati tra gli ospiti più applauditi al 70esimo Festival di Sanremo. Star d’eccezione della prima puntata della kermesse guidata da Amadeus, la coppia si è anche resa protagonista di un siparietto che ha immediatamente fatto il giro della rete prima di esibirsi ed emozionare la platea dell’Ariston e i telespettatori. In breve, proprio mentre Al Bano e Romina scendevano la famosa scalinata dal teatro, il cantante di Cellino San Marco è inciampato facendo temere per un attimo il peggio al pubblico. Ma per fortuna, con l’aiuto della ex moglie, Al Bano ha ripreso l’equilibrio e insieme hanno raggiunto Amadeus sul palco. Naturalmente la clip è diventata presto virale e anche se sono passati dei giorni, il siparietto è stato commentato nel corso della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. (Continua dopo la foto) Puntata che ha visto tra gli ospiti anche ... caffeinamagazine

GHERARDIMAURO1 : RT @_DAGOSPIA_: ‘ROVINA’ POWER-LOREDANA LECCISO:AL BANO? E’ SCIVOLATO A SANREMO PERCHÉ APPESANTITO DA ROMINA - _DAGOSPIA_ : ‘ROVINA’ POWER-LOREDANA LECCISO:AL BANO? E’ SCIVOLATO A SANREMO PERCHÉ APPESANTITO DA ROMINA - LauraGio_75 : @primaopoitorna @agorarai Oddio come si sente bello... l’occhiata furtiva al monitor è impagabile! Meglio di Loredana Lecciso. -