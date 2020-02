Londra, atterraggio da brividi per il maltempo: il video della forte turbolenza dalla cabina (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il peggio, nel Regno Unito, dopo il passaggio della tempesta Ciara, sembra alle spalle. I disagi e i ritardi nei voli e nei trasporti su terra, tuttavia, continuano a essere segnalati anche oggi dopo l’allerta arancione di ieri. Nel video, uno dei tanti atterraggi con forte turbolenza nell’aeroporto di Londra-Heathrow colpito da raffiche di vento vicine ai 160 chilometri orari. L'articolo Londra, atterraggio da brividi per il maltempo: il video della forte turbolenza dalla cabina proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

SkyTG24 : La tempesta Ciara, che sta flagellando in queste ore l’Europa settentrionale, ha raggiunto anche #Londra causando m… - SkyTG24 : Pioggia e vento a Londra. Problemi per atterraggi a Heathrow. VIDEO - manzonemarco : RT @SkyTG24: La tempesta Ciara, che sta flagellando in queste ore l’Europa settentrionale, ha raggiunto anche #Londra causando molti disagi… -