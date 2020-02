L’omofobia? In Svizzera ora è punita come il razzismo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un voto storico che sancisce per sempre un precedente. Gli svizzeri sono stati chiamati ieri a votare per estendere il reato di razzismo ai reati di omofobia. Detta meglio: per rendere illegale la discriminazione delle persone LGBT attraverso qualsiasi atteggiamento di incitamento all’odio attraverso parole, scritti, immagini o gesti. E il referendum ha registrato un successo netto: il 63.1% dei votanti ha intatti appoggiato la risoluzione supportata dal Governo e dai maggiori partiti della Confederazione. Perché si è votato in un referendum Una legge contro l’omofobia era stata già approvata in Svizzera nel 2018, dopo anni di lavori e dibattito. Una norma subito impugnata dai gruppi nazionalisti e da alcuni cattolici (Udf) con la motivazione che avrebbe leso la loro “libertà di espressione” e che chiunque dovrebbe essere libero di esprimere pubblicamente il suo ... giornalettismo

