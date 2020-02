L’omofobia è reato: al referendum il 63% degli elvetici ha approvato la legge (Di lunedì 10 febbraio 2020) Risultato storico in Svizzera, dove il 63% degli elettori elvetici ha votato per l’approvazione della legge contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale: l’omofobia diventa un reato. La norma, però, è stata contestata dai populisti e dai conservatori, che mettono in guardia rispetto alla “censura” e parlano di attentato “alla libertà di espressione e di coscienza”. Svizzera, l’omofobia è legge Con l’approvazione della legge contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, in Svizzera l’omofobia diventa reato. Così, al pari del razzismo, verrà punita con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. La legge, inoltre, vuole proteggere le persone Lgbt dai pregiudizi e perciò estende a questo ambito le disposizioni già contenute nei Codici penale e penale militare. In particolare, ... notizie

