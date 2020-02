L’omaggio dei tifosi dell’Inter al derby: “Milano non dimentica i martiri delle foibe” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Milano non dimentica i martiri delle Foibe”: questo è lo striscione esposto dai tifosi dell’Inter durante il derby della Madonnina. La curva nord del secondo anello dello stadio San Siro di Milano, dunque, ha reso omaggio ai connazionali trucidati. A completare il tutto, inoltre, è stato esposto un enorme tricolore che ha coperto gran parte dell’anello. Il derby della Madonnina, lo ricordiamo, è terminato 4-2 per l’Inter. Foibe, omaggio tifosi Inter al derby Apparsa per la prima volta sulla pagina Facebook Urlo della Nord, l’immagine dello striscione ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. I tifosi dell’Inter che occupavano il secondo anello dello stadio San Siro di Milano durante il derby della Madonnina hanno reso omaggio alle vittime delle Foibe. Sotto all’immagine, inoltre, sono comparsi da subito numerosi commenti anche da ... notizie

officialmaz : Bellissimo l'omaggio e i saluti dei grandi dello spettacolo a Vincenzo #Mollica. Un giornalista esemplare, amato e… - Fratzen13 : RT @GiorgiaMeloni: A Basovizza nel #GiornodelRicordo per rendere omaggio agli italiani uccisi dal disegno di pulizia etnica dei comunisti d… - MarcoPessina4 : RT @GiorgiaMeloni: A Basovizza nel #GiornodelRicordo per rendere omaggio agli italiani uccisi dal disegno di pulizia etnica dei comunisti d… -