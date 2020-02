Lo studio choc: il coronavirus resiste fino a nove giorni sulle superfici (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cristina Verdi Sono i risultati di una ricerca condotta da quattro studiosi tedeschi secondo i quali il coronavirus si può contrarre anche tramite il contatto con superfici infette. L'agente patogeno sopravvive grazie a umidità e basse temperature Mentre si aggrava il bilancio dell’epidemia da coronavirus in Cina, dalla Germania arriva una notizia che rischia di gettare nuove ombre sulla diffusione della superpolmonite che sta facendo tremare il globo. Quattro ricercatori tedeschi dell’Istituto di Igiene e Medicina Ambientale dell’ospedale universitario di Greifswald, in Germania, hanno scoperto che il nuovo coronavirus può resistere e rimanere infettivo per oltre una settimana sulle superfici. Almeno 4 o 5 giorni, massimo una settimana in condizioni favorevoli, ovvero bassa temperatura ed alti tassi di umidità. La ricerca del professor Günter Kampf, pubblicata sul Journal ... ilgiornale

ari_risoleo : **UPDATES LIVE**: Bugo lascia random il palco di Sanremo e casa di Gaetano è diventata il nuovo studio di Barbara D… - indignati : Foto #Sardine-#Benetton, l'uscita choc di Oliviero Toscani: 'Ma a chi interessa che caschi un ponte'. Proteste dei… -