Liverpool, bonus di 4 milioni per la conquista della Premier (Di lunedì 10 febbraio 2020) Liverpool bonus Premier League – Con 22 punti di vantaggio sulla seconda in classifica – il Manchester City di Pep Guardiola – il Liverpool si prepara a diventare Campione d’Inghilterra a 30 anni di distanza dall’ultima volta. I Reds hanno conquistato l’ultimo titolo nella stagione 1989/90, e dopo tanto tempo sono pronti a tornare a … L'articolo Liverpool, bonus di 4 milioni per la conquista della Premier calcioefinanza

