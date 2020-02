LIVE Sport, DIRETTA 10 febbraio: Valentino Rossi nel Team Petronas MotoGP? Spada maschile qualifica a Tokyo 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 10 febbraio: orari e programma 9.39 MotoGP – Valentino Rossi nel Team Petronas nel 2021? Qualcosa più di una suggestione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 9.11 TENNIS – Ashleigh Barty comanda il ranking WTA davanti a Simona Halep e a Karolina Pliskova. Jasmine Paolini è la miglior azzurra in top-100. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 9.04 TENNIS – Novak Djokovic si conferma n.1 del mondo questa settimana, precedendo lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Matteo Berrettini è sempre n.8, pur condizionato da tanti infortuni. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 8.40 NBA – Nella notte appena trascorsa si sono disputati sette incontri valevoli per la regular season di NBA 2019-2020.Vittorie esterne di misura per Boston Celtics e Utah Jazz, che passano rispettivamente ad OKC e ... oasport

