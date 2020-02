LIVE Sport, DIRETTA 10 febbraio: presentati Parigi-Roubaix e Giro di Sicilia 2020. Dall’Igna: “Vinales l’abbiamo cercato” (Di lunedì 10 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 10 febbraio: orari e programma 22.30 TENNIS – Robert Farah non verrà squalificato per la positività al boldenone. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.04 MOTOGP – Test a Jerez per Moto2 e Moto3 nel terzo weekend di febbraio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.41 MOTOGP – Gigi Dall’Igna ammette che la Ducati ha cercato Maverick Viñales, pur non ammettendo quando la scuderia di Borgo Panigale ci sia andata vicina. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.15 CALCIO – Francesco Totti fonda due società di assistenza e consulenza per club e calciatori. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.55 OLIMPIADI – Donato al Museo del CIO il manifesto originale di Pierre De Coubertin che, nel 1892, prefigurò la rinascita delle Olimpiadi moderne. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.34 SCI ... oasport

