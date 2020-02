LIVE Sport, DIRETTA 10 febbraio: presentati Parigi-Roubaix e Giro di Sicilia 2020. Andreas Seppi supera il primo turno a New York (Di martedì 11 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 10 febbraio: orari e programma 23.47 Si chiude qui la nostra lunga giornata di Sport. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte! 23.40 BASKET – Luka Doncic pronto a tornare in campo mercoledì contro i Sacramento Kings. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.24 TENNIS – Squalifica per doping per Beatriz Haddad Maia. La brasiliana, per effetto della retroattività, potrà tornare in campo a maggio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.20 TENNIS – Primo giorno dell’ATP 500 di Rotterdam con Grigor Dimitrov sugli scudi: il bulgaro elimina il canadese Denis Shapovalov. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.06 TENNIS – Andreas Seppi sconfigge il bosniaco Damir Dzumhur nel primo turno dell’ATP 250 di New York. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.30 TENNIS – Robert ... oasport

morena__18 : RT @aboutriki: Ci vediamo ai miei live - 3 ottobre al Palazzetto Dello Sport di Roma - 11 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)… - shorimijyunono : RT @aboutriki: Ci vediamo ai miei live - 3 ottobre al Palazzetto Dello Sport di Roma - 11 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)… - FrancescaMellan : RT @aboutriki: Ci vediamo ai miei live - 3 ottobre al Palazzetto Dello Sport di Roma - 11 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)… -