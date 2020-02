LIVE Sport, DIRETTA 10 febbraio: presentata la Parigi-Roubaix 2020, 15 azzurri per le qualificazioni agli Europei di basket (Di lunedì 10 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 10 febbraio: orari e programma 17.00 VOLLEY FEMMINILE – Firenze ha esonerato Giovanni Caprara, salta una panchina in Serie A1. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.50 RUGBY FEMMINILE – L’Inghilterra ha travolto la Scozia per 53-0 nel match che ha chiuso la seconda giornata del Sei Nazioni. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.40 BASKET – Convocati 15 azzurri per la doppia sfida di qualificazione agli Europei 2021 contro Russia ed Estonia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.20 CICLISMO – Presentato il percorso della Parigi-Roubaix 2020, si distingue per 55 km di pavé e una novità. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 15.50 SCI ALPINO – Sono state diramate le convocazioni dell’Italia per le gare di Coppa del Mondo a Saalbach (superG e discesa libera, 13-14 febbraio). ... oasport

