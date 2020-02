Live Non è la D’Urso, la perizia dei medici sui lividi di Nina Moric: violenze o liposuzione? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nina Moric è stata ospite dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso dove si è discusso delle accuse dei violenza che lei ha mosso nei confronti dell’ex compagno Luigi Mario Favoloso. L’ex modella aveva raccontato infatti di essere stata picchiata dal suo ex e come prova aveva pubblicato sui social uno scatto che mostrava alcuni lividi sul suo corpo. Accuse a cui Favoloso aveva replicato sostenendo che invece quei lividi erano il risultato di un intervento di liposuzione, per la precisione ferite lasciate dalle cannule. Così, per cercare di chiarire la vicenda, Barbara D’Urso ha interpellato tre chirurghi plastici chiedendo loro di fare una perizia su quei lividi. Tra questi c’era il dottor Pierfrancesco Bove, che ha visitato personalmente Nina Moric: “Noto semplicemente due segnetti piccolissimi. Mi mettono qualche dubbio perché sono simmetrici e ... ilfattoquotidiano

Sotto la gonna di Barbara D’Urso. Live Non è la D’Urso - il gesto choc dell’ospite. E il pubblico tuona : “Lo devi denunciare” : Ieri sera a Live non è la D’Urso è successo davvero di tutto. Anzi, faremmo prima a raccontare quello che non è successo. Protagonista assoluto Morgan e subito dopo di lui Vittorio Sgarbi. Non a caso i due sono molto amici. Prima la sfuriata di Morgan con cui l’ex frontman dei Bluvertigo ha raccontato la sua versione dei fatti dopo l’espulsione dal Festival di Sanremo durante la quarta serata, quando dopo aver cambiato di sua iniziativa il testo ...

Il fidanzato di Antonella Elia fa la macchina della verità a Live ma poi si lamenta : risultati non veri : Ieri, domenica 9 febbraio 2020, è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Uno dei protagonisti indiscussi del programma di Canale 5 è stato Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia . Dopo le recenti foto in cui l’uomo è stato pizzicato con una misteriosa donna bionda, che si è poi rivelata la sua ex, mentre la Elia è in crisi nella casa del Grande Fratello Vip 4, Pietro si è sottoposto alla macchina ...

Live - Non è la D'Urso - Morgan shock contro Bugo : "Il suo manager ha tentato di picchiarmi" : Ospite nel salotto di Live - Non è la D'Urso , Morgan ha parlato a lungo dei retroscena che hanno portato il cantante alla separazione da Bugo sul palco dell'Ariston.

Morgan a “ Live Non è la D’Urso” : «Il manager di Bugo mi ha messo le mani addosso» : Ospite ieri da Barbara D’Urso Morgan . Il cantante eliminato da Sanremo 2020 ha fatto il suo ingresso negli studi di “Live -Non è la D’Urso” , quegli stessi salotti salotti tv disertati qualche mese fa. Ma dall’artista, come avrete capito, c’è sempre da aspettarsi qualcosa. A differenza di Bugo , che si è presentato da Mara Venier a Domenica In, Morgan ha preferito recarsi da Carmelita per dire la sua sull’eliminazione al ...

Nina Moric ha mentito? Il verdetto dei medici a ‘ Live Non è la D’Urso’ – VIDEO : Barbara D’Urso ieri ha fatto visitare Nina Moric in diretta per capire se i segni mostrati dalla modella fossero dovuti a violenza o ad una liposuzione. Nelle ultime settimane la storia tra Luigi Favoloso e Nina Moric è stata argomento di discussione sui social e sui giornali di gossip. Prima il ragazzo ha fatto perdere […] L'articolo Nina Moric ha mentito? Il verdetto dei medici a ‘Live non è la D’Urso’ – ...

‘ Live – Non è la D’Urso’ - Pietro Delle Piane si difende : “Non ho mai tradito Antonella Elia!”. Ma la macchina della verità lo sbugiarda - lui si infuria e grida al complotto! : “ Antonella non è stata tradita! Ci tengo a dirlo! E mi dispiace che lei sia stata destabilizzata nella Casa su una roba che non esiste“: ha esordito così Pietro Delle Piane a Live – Non è la D’Urso, dove è stato ospite ieri sera per raccontare la verità sul presunto tradimento ai danni di Antonella Elia, concorrente di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip (di cui vi abbiamo raccontato in QUESTO post). Delle ...

“Non è vero”. Nina Moric - i lividi sul suo corpo non sono frutto di violenza. La verità ‘choc’ a Live Non è la D’Urso : Continua la telenovela Nina Moric – Luigi Mario Favoloso. “Questa non è cronaca rosa, è un argomento molto delicato e si stanno anche prendendo in giro i magistrati che stanno lavorando su questa storia”. Con queste parole la bella Moric , a Live – Non è la D’Urso – ha parlato della storia con il suo ex che ha fatto perdere le sue tracce per un po’ per poi tornare. Lei, nel frattempo, lo ha accusato di violenza, di averla picchiata e minacciata. ...

Ascolti tv domenica 9 febbraio gennaio 2020 : Come una madre - Che Tempo Che Fa - Live Non è la D’Urso : Ascolti tv domenica 9 febbraio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 9 febbraio 2020 ? I dati Auditel, Come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata della fiction con Vanessa Incontrada Come una madre , mentre su Rai 2 è stato trasmesso il ...

Live - Notte degli Oscar 2020 In DIRETTA. Il coreano “PARASITE” sbanca Hollywood! Finalmente Brad Pitt : migliore attore non protagonista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Chiara Sani 5.30: Si conclude così la Notte degli Oscar 2020 , una nottata lunga ma piena di grande cinema e di MAGIA… Buona Notte (o buongiorno) a tutti! 5.17: Una splendida JANE FONDA raggiunge il palco per aprire la busta e annunciare IL MIGLIOR FILM e si conclude con un ennesimo COLPO DI SCENA: stravolgendo tutte le previsioni non vince il film 1917 ma vince il film coreano PARASITE!!! Prima ...

Live Oscar - Brad Pitt e Laura Dern miglior attori non protagonisti. 1917 : tre statuette : La grande notte degli Oscar è cominciata. Al Dolby Theater di Los Angeles sfilata di star per la 92esima edizione degli Academy Awards nell'edizione targata 2020. Stiamo seguendo la...

Live Non è la D’Urso : Morgan offende Bugo e il suo manager - arriva la diffida in diretta tv : Mentre su Rai Uno, nel DietroFestival venivano mostrate immagini inedite della lite fra Bugo e Morgan a pochi secondi dall’ultimo loro ingresso sul palco del Teatro Ariston, Barbara D’Urso nel suo LIVE Non è la D’Urso ha dato spazio ad un esagitato Morgan col tentativo di provare a raccontare quella è che la polemica “choc” delle ultime 48 ore. In realtà di chiarimenti, però, ce ne sono stati davvero pochi e il ...

Ascolti Tv Social Auditel 9 febbraio 2020 : Live – Non è la D’Urso fa il record di 30.000 Tweet con Morgan : Social Auditel 9 febbraio 2020, Non è la D'Urso primo trend con 30.000 Tweet, Morgan racconta la sua verità dopo Sanremo 2020 La puntata di Live Non è la D’Urso, che ha visto come ospite più atteso Morgan dopo il caso con Bugo scoppiato a Sanremo 2020, conquista il primato nel trending topic italiano. L’hashtag ufficiale #noneladurso è primo trend italiano con un record di +30.000 Tweet. Su Rai 2, Che Tempo Fa raggiunge +16.600 Tweet ...

