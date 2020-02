Live Non è la D’Urso il fidanzato dell’Elia s’infuria dopo la macchina della verità (Di lunedì 10 febbraio 2020) Antonella Elia è stata informata di alcune foto che vedevano il fidanzato Pietro Delle Piane assieme alla sua ex Fiore Argento, sorella di Asia. A “Live Non è la D’Urso” l’attore si è sottoposto alla prova della macchina della verità. Pietro, fra gli attacchi degli ospiti, ha subito fatto sapere di non aver tradito Antonella, che Fiore è stato un suo flirt ed è un’amica che frequenta anche per motivi di lavoro. La D’Urso ha mandato in onda un video che lo vedeva in un bar assieme alla ex: “Avevo un appuntamento abbiamo parlato del papà Dario Argento, poi abbiamo parlato del mio ingresso nella casa del Grande Fratello Vip della sera prima e lei si è congratulata”. Delle Piane poi si è sottoposto alla macchina della verità. I risultati non sono stati confortanti: ha baciato la sua ex Fiore e ha tradito in passato la fidanzata Antonella Elia. Pietro poco contento ha fatto intendere che i ... people24.myblog

trash_italiano : RAGAZZI MA ORA PARTE UNO SPECIALE DI LIVE - NON È LA D’URSO CON LA REDAZIONE DI SKY NELLE SFERE VERO? #Sanremo2020 - chetempochefa : Torno sempre a te Che fai rumore qui, E non lo so se mi fa bene, Se il tuo rumore mi conviene, Ma fai rumore sì, Ch… - QuiMediaset_it : Record di ascolti per @LiveNoneladUrso: con 2.748.000 telespettatori e una share del 16.65% il programma condotto d… -