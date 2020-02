Lite in Diretta tra Barbara D’Urso ed il Fidanzato di Antonella Elia! (Di lunedì 10 febbraio 2020) A Live – Non è la D’Urso è andato in onda un violento scontro tra il Fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, e Barbara D’Urso. L’uomo nei giorni scorsi era stato in puntata si è sottoposto alla macchina della verità dove la situazione è degenerata. Ecco i dettagli di quello che è successo. A Live – Non è la D’Urso è andato in scena un violento scontro tra Pietro Delle Piane, Fidanzato di Antonella Elia e la conduttrice Barbara D’Urso durante il tanto atteso momento della macchina della verità, vediamo nei dettagli ciò che è successo. Innanzitutto occorre premettere che nei giorni scorsi l’uomo era stato paparazzato in compagnia di una donna. Tale donna era Fiore Argento, figlia di Dario e quindi sorella di Asia Argento, sua ex fidanzata. Dopo la pubblicazione di tali foto su siti e giornali, Alfonso Signorini durante la puntata ... gossipnews.tv

