L’Italia al palo, 2019 anno nero per la produzione industriale. Upb: crescita modesta, nel 2021 rischi attivazione clausule (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'Italia è al palo. Lo sviluppo continua a essere intrappolato tra le sabbie mobili. E dal governo Conte 2 non traspare alcun segnale di svolta. Uno scenario certificato dall'ultima rilevazione dell'Istat che parla di una produzione industriale 2019 tornata a scendere. L'Istat ha stimato un calo in media dell'1,3% rispetto al 2018, quando si era registrata una crescita dello 0,6%. Si tratta della prima diminuzione dal 2014. Tra i principali raggruppamenti di industrie, la flessione è stata più marcata per i beni intermedi, meno forte per i beni strumentali. Un lieve incremento ha caratterizzato, invece, la produzione di beni di consumo e di energia. Pesante il calo nell'ultimo mese, a dicembre 2019: - 2,7% rispetto a novembre, mentre per l'indice corretto per gli effetti di calendario si stima una flessione, in termini tendenziali, del 4,3%. I soli settori che hanno registrato ... ilfogliettone

TuttoQuaNews : RT @BlitzQuotidiano: Fiumicino, incidente stradale: muore 25enne, l’auto finisce contro un palo - BlitzQuotidiano : Fiumicino, incidente stradale: muore 25enne, l’auto finisce contro un palo - GenovaOn : Si schianta con l’auto contro un palo: incidente mortale a Fiumicino -