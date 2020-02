L’instore tour dei Pinguini Tattici Nucleari per Fuori Dall’Hype: tutti gli appuntamenti firmacopie (Di lunedì 10 febbraio 2020) I Pinguini Tattici Nucleari annunciano le date dell'instore tour promozionale. Dopo il Festival di Sanremo 2020, per il gruppo è il momento di incontrare i fan sin attesa dei concerti che lo porteranno ad esibirsi nei palasport quest'anno. Il nuovo progetto discografico è stato rilasciato in versione fisica e digitale venerdì 7 febbraio ed è un repack del disco precedente. Ci sono 10 tracce di Fuori Dall’Hype e le nuove versioni di Irene e di Cancelleria, riarrangiate e rimasterizzate. Ci sono inoltre tre brani totalmente inediti: Ringo Starr, il brano presentato al Festival di Sanremo e stabile al primo posto della top 50 Italy di Spotify Italia e ai primi posti della Top5 radio; Bergamo e Ridere, scritti dopo l'uscita di Fuori Dall'Hype. I Pinguini Tattici Nucleari si sono piazzati al terzo posto al Festival di Sanremo 2020. Prima di loro il vincitore, Diodato, e il secondo ... optimaitalia

