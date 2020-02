L’impero musicale di Gucci: il brand italiano che riesce a benedire i nuovi talenti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un solo nome: Alessandro Michele. È lui l’art director che sta dietro alla caccia delle trap/pop/indie star di Gucci degli ultimi anni. Il gusto e l’occhio di Michele non si è lasciato sfuggire nessuna personalità emergente che avesse del potenziale. Regalando alle loro carriere la benedizione definitiva per la gloria sul palcoscenico. L’art director di una delle case di moda più importanti del mondo ha scoperto le sue carte all’opinione pubblica italiana durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo, mettendo la sua firma sulle performance di Achille Lauro e Boss Doms. Ma ai più attenti e ai più esperti non sarà sfuggito il tocco – tutt’altro che leggero – della guida artistica di quello che è senza dubbio il marchio del momento in ambito musicale. E che non manca di dare il suo endorsement a chi lancia messaggi di inclusione e di ... open.online

