Libertà lungo il sentiero battuto: la storia di Lamine Madani, giovane razionalista algerino (Di lunedì 10 febbraio 2020) Lungi dall'essere equo e trasparente, il processo di valutazione delle domande di asilo in Europa non tiene conto delle condizioni di vita o della situazione dei non credenti. Le persone che senza credo religioso o atee incontrano molte difficoltà quando fuggono da persecuzioni in tutto il mondo. Queste difficoltà possono variare da una comprensione insufficiente dei rischi che i non credenti affrontano nei loro paesi, a inadeguati questionari amministrativi per valutare la credibilità (...) - Religione / Religione, Repressione, , Persecuzione, Libertà religiosa feedproxy.google

