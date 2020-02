Liberoquotidiano.it, nuovo record di accessi: 8,6 milioni di volte grazie (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un nuovo doppio record per Liberoquotidiano.it, una domenica indimenticabile: ieri, 9 febbraio, il sito ha registrato 8.603.290 pagine viste e 4.050.467 utenti unici (dati Webtrekk). Cifre che non avevamo mai raggiunto e per le quali ringraziamo tutti i nostri lettori. A spingerci così in alto, la c liberoquotidiano

RespSocialeRai : RT @TuttaSaluteRai3: La diagnosi di #cistite si farà col cellulare. Un nuovo test sfrutta la fotocamera del cellulare per rivelare le varia… - mbecchi1 : RT @Libero_official: Nuovo record di accessi per - TuttaSaluteRai3 : La diagnosi di #cistite si farà col cellulare. Un nuovo test sfrutta la fotocamera del cellulare per rivelare le va… -