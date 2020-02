Levante e la tremenda infanzia: “Ero solo una bambina” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Levante racconta di aver perso il padre quand’era bambina Nella folta schiera di Big in gara al Festival appena concluso, Levante ha concesso stuzzicanti dichiarazioni per il programma radiofonico I Lunatici, trasmesso dalle 00.30 alle 6.00 sulle frequenze di Rai Radio Due. Il titolo del brano presentato, Tiki Bom Bom, deriva dal suo lato giocherellone. Su un pezzo alquanto serio, piuttosto impegnativo, il nome attribuito poteva confondere. Questa è una delle primissime canzoni dove riesce a raccontare gli altri, perché spesso i suoi testi sono autoreferenziali. Stavolta però porta un messaggio universale, perché certa che l’anima stanca sia dentro ciascuno. Levante ha aggiunto di essere stata quella un po’ strana nella classe, agghindata in modo particolare, col laccio in fronte o troppo colorata. Tuttavia ha sempre tirato dritto per la propria strada, senza consentire allo ... kontrokultura

