Levante e la rottura con Diodato: “Le guerre non hanno mai fatto per noi, la sua presenza al Festival mi ha fatto stare più tranquilla” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Al contrario di quello che taluni si stanno divertendo a raccontare, io e Antonio siamo in ottimi rapporti. Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza al Festival in un certo qual modo mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per noi”. Così ha raccontato Levante in un’intervista al settimanale Chi pubblicata poco prima dell’inizio di Sanremo, rompendo il silenzio che ha sempre accompagnato la sua storia d’amore con Diodato. L'”Antonio” a cui si riferisce è infatti proprio Antonio Diodato, il vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo con cui è stata legata dal 2017 fino a qualche mese fa. La coppia ha sempre voluto tenere il massimo riservo sulla loro relazione e anche quando, in un video su Instagram, Coez le ha fatto notare come la canzone con cui Diodato ha vinto il ... ilfattoquotidiano

fallingvhaz : RT @makakog: I testi di Diodato e Levante sono i migliori di quest’anno e pensare che si scrivono canzoni pensandosi a vicenda dopo la loro… - MarziaTristano : RT @makakog: I testi di Diodato e Levante sono i migliori di quest’anno e pensare che si scrivono canzoni pensandosi a vicenda dopo la loro… - unnamedsoul1986 : RT @makakog: I testi di Diodato e Levante sono i migliori di quest’anno e pensare che si scrivono canzoni pensandosi a vicenda dopo la loro… -