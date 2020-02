L’eroe degli Oscar 2020 è Keanu Reeves, la madre Patricia Taylor lo accompagna sul red carpet (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tra le immagini più belle della notte degli Oscar c'è quella dell'attore britannico, accompagnato sul red carpet dalla madre Patricia Taylor, cui l'attore è molto legato anche in virtù di un passato complicato. La donna venne abbandonata dall'allora marito quando Keanu Reeves aveva soli tre anni, evento che ha pesato non poco sulla vita dell'attore. fanpage

mimmopasticcio : RT @chilhavistorai3: E' morto Li Wenliang, il medico eroe che a dicembre aveva lanciato per primo l'allarme in Cina sul #coronavirus. #chil… - AlexanderNevs19 : @CarlottaGaia @_emme95 Lui è per tutti noi un Maestro, l'ultimo degli anarchici. Una figura che ispira chiunque con… - TazioTassini : RT @chilhavistorai3: E' morto Li Wenliang, il medico eroe che a dicembre aveva lanciato per primo l'allarme in Cina sul #coronavirus. #chil… -