L'Eredità, 10 Febbraio 2020: settima di fila per Benedetta da Modena

La marcia di Benedetta da Modena, la campionessa del preserale di RaiUno L'Eredità, è inarrestabile. La laureata di Culture Letterarie Europee, reduce dalla vincita di ieri sera, è la prima campionessa, in questa stagione, a confermare il titolo per sette puntate consecutive. Questa sera, per l'ottava volta, è andata alla Ghigliottina per portarsi a casa 210 mila euro. Nella scelta delle parole, Benedetta dimezza tre volte e, per 26.250 euro, ha provato a collegare con una parola VOCE, SCORRERE, CAPO, LOCALE e DESIDERI. La campionessa non scrive la parola vincente, LISTA, ma da domani potrà usufruire della "vita extra", grazie alle sette vittorie consecutive. Nel caso in cui Benedetta non riesca ad approdare al Triello, potrà tornare nella puntata successiva.

