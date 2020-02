Leonardo Di Caprio presenta la nuova fidanzata: prima uscita ufficiale e occhi puntati sulla bellissima Camilla (Di lunedì 10 febbraio 2020) La notizia corre veloce in rete: al Dolby Theatre di Los Angeles, l’attore Leonardo DiCaprio e la fidanzata hanno percorso il red carpet da ‘single’. Ma in sala si sono seduti uno al lato dell’altra. Si tratta del loro debutto da coppia in un’occasione più che ufficiale. Fino a questo momento solo a Gisele Bundchen era stato concesso tanto. Un’occasione imperdibile, dunque, che le telecamere non potevano perdersi. Per la consegna degli Oscar 2020, Leonardo DiCaprio appare così: sorridente, disinvolto e in dolce compagnia. Non si era mai visto prima, posto che Leonardo si era presentato alle numerose cerimonie di premiazione accompagnato da uno dei genitori o in totale solitudine. Nella storia delle premiazioni o delle occasioni mondane che hanno visto molto spesso la presenza del noto attore Leonardo DiCaprio, sicuramente i più appassionati ... caffeinamagazine

RaiRadio2 : «Continuano a paragonarmi a Leonardo Di Caprio? Beh, è una cosa buona, ma non sarò mai ai suoi livelli!»… - ichooseleo : RT @Cristeel8: Trova qualcuno che ti guardi come Leonardo Di Caprio guarda Brad Pitt ???? #Oscars - LiReMa4 : RT @Cristeel8: Brad Pitt che abbraccia Leonardo Di Caprio appena vince l'Oscar ?????? #Oscars -