Leo Gassmann, che tenerezza: la foto da bambino con la sua mamma (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una delle grandi sorprese positive del 70° Festival di Sanremo è stato Leo Gassmann, vincitore della categoria ‘Nuove Proposte’. Il figlio del famoso attore Alessandro nonché nipote del compianto Vittorio è riuscito a prevalere nella finale sulla giovanissima Tecla. La canzone che gli ha permesso di trionfare si chiama ‘Vai bene così’. Subito dopo il successo, l’artista aveva detto: “Sono felice di aver reso orgoglioso mio padre”. Infatti quest’ultimo aveva manifestato tutta la sua gioia sui social. E proprio il genitore di Leo ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram diverse immagini di lui. Tra le tante postate in queste ore ce ne sono un paio che hanno stupito i suoi fan. Il cantante è infatti ripreso in una versione inedita, quindi mai vista prima. Infatti, lo possiamo ammirare da bambino. Ritornando un attimo alle indiscusse ... caffeinamagazine

CardRavasi : Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri che la vita è là fuori non è sempre a colori (Leo Gassmann, Vai bene così) #sanremo2020 - TIM_Official : È Leo Gassmann il vincitore nella sezione nuove proposte in questo 70° Festival della Canzone Italiana! ?? GRANDE! Q… - LaStampa : Sanremo, la vittoria di Tecla annunciata in anticipo, ma il premio per le Nuove Proposte va a Leo Gassmann… -