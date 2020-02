Leghista espulso dopo l’uscita razzista su una modella italo-senegalese: «Italiana è solo bianca» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Daniele Beschin – consigliere Leghista di Arzignano sotto accusa per alcune frasi scritte su Facebook a proposito dell’italianità della modella concittadina Maty Fall Diba, 18enne di origine senegalese cresciuta in Italia – è stato espulso dal gruppo della Lega dal Comune di Arzignano, a Vicenza. Il consigliere, in risposta al post su Facebook del sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, che faceva i complimenti alla sua concittadina, protagonista del numero di febbraio di Vogue Italia come simbolo della bellezza Italiana, aveva scritto: «Una gran bella ragazza. Da lì a dire che è una bellezza tutta Italiana ce ne passa. Una gran bella ragazza, meritevole di una copertina così importante, ma è una bellissima senegalese. Il razzismo non c’entra. Il mondo è bello perché è vario. Una chiampese o una mediterranea non sarà mai una senegalese e viceversa. Per me una ... open.online

akenatoth : Se ogni leghista che dice una cazzata venisse espulso, il partito rimarrebbe vuoto nel giro di un mese. -