Le Regole del Delitto Perfetto chiude la produzione con party e lacrime a profusione (foto e video) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il finale di metà stagione de Le Regole del Delitto Perfetto è andato in onda in Italia solo pochi giorni fa, ma negli Stati Uniti il cast e la troupe hanno già terminato le riprese degli ultimi episodi. L'emotività sul set è stata palpabile fin dal giorno del table read dell'ultimo capitolo della storia, ma è con la conclusione della produzione che lacrime e commozione hanno preso il sopravvento, invadendo i profili social di Viola Davis e degli altri interpreti della serie. Piangiamo da una settimana, ha ammesso poi Viola Davis in un'intervista esclusiva a People. È un po' come salutare qualcuno in aeroporto e non volersi sciogliere dall'abbraccio. Ero davvero, davvero convinta che sarei rimasta di ghiaccio. Zero lacrime. Sono una tipa tosta, ma, ripeto, quando si conclude un ciclo ci si ferma a riflettere. Si pensa sempre a quanto si tenga agli altri. Prima di questa serie ... optimaitalia

