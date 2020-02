Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 16 Febbraio: possibili piogge per San Valentino (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 16 Febbraio 2020. Oggi al Nord: molto nuvoloso con precipitazioni sparse tra Pianura veneta, Emilia-Romagna orientale e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata i fenomeni si attenueranno gradualmente lasciando spazio ad ampie schiarite a iniziare da Piemonte e Lombardia, a eccezione delle aree alpine dove, sulle zone di confine, si intensificheranno con nevicate da sparse a diffuse a quote superiori ai 1400-1500 m, specie lungo il settore centro-occidentale. Centro e Sardegna: molto nuvoloso con deboli e isolate precipitazioni al mattino su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; nel corso della giornata i fenomeni si localizzeranno a ridosso del versante occidentale dell’area appenninica peninsulare, attenuandosi altrove, con parziali ... meteoweb.eu

