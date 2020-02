Le Mans '66 - Due Oscar per l'epica sfida tra Ford e Ferrari (Di lunedì 10 febbraio 2020) Due statuette su quattro designazioni. il bottino, tutto sommato niente male, della pellicola Le Mans 66 - La grande sfida di James Mangold, che nella notte degli Oscar 2020 ha conquistato il successo per il Miglior montaggio e il Miglior montaggio sonoro. Non ce lha fatta, invece, per l'ambita statuetta del Miglior film, che ha visto trionfare Parasite, e per quella del Miglior sonoro, andata a 1917. Miglior montaggio. Tra le tante nomination a vuoto di Joker, il lungometraggio con più designazioni, a guastare la festa nella categoria per il Best Film Editing ha contribuito proprio il film sullepica sfida tra Ford e Ferrari, che ha visto salire sul palco del Dolby Theatre i montatori Michael McCusker ed Andrew Buckland. Le altre opere candidate per il miglior montaggio erano Parasite, Jojo Rabbit e The Irishman. Best sound editing. Che il sound dei V8 Ford ... quattroruote

