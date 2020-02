Le isole Comore hanno davvero donato 100 euro alla Cina per la lotta al Coronavirus? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sui social network in lingua francese sta circolando in queste ore una notizia singolare: “Le isole Comore hanno donato 100 euro alla Cina per la lotta al Coronavirus”. A scriverlo è il sito d’informazione Comores.infos, che riporta anche una foto che ritrae un signore africano che consegna a un cinese una busta aperta dalla quale spuntano due banconote da 50 euro. La notizia è diventata virale e ha suscitato commenti divertiti da parte di molti utenti dei social, increduli di fronte a una così misera donazione da parte di uno Stato verso un altro. In realtà le cose non stanno esattamente così. È vero che la foto immortala una donazione da 100 euro, ma è falso che provenga dallo Stato delle Comore (arcipelago dell’Africa sud-orientale che conta circa 730mila abitanti). Il contributo è stato versato da un’associazione, l’Amicale ... tpi

