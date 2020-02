Le epidemie al cinema e nelle serie tv: un nuovo episodio del podcast Wired Play (Di lunedì 10 febbraio 2020) Siamo circondati di informazioni sul coronavirus. Talmente tante che l’Organizzazione mondiale della sanità parla di infodemia, la tendenza a informarsi continuamente sull’epidemia di 2019-nCov. Un trend che può renderci spaesati e insicuri. Per questa ragione abbiamo deciso di parlare del coronavirus in maniera diversa, dedicando una puntata del nostro podcast sulla cultura pop al come cinema e serie tv hanno trattato il tema del contagio. Un modo per esorcizzare la paura e cercare di tenerla sotto controllo. Anche strizzando l’occhio a uno dei generi che cerca di prendere il tema nel modo più leggero possibile, quello zombie. Al microfono ci sono Andrea Gentile e Paolo Armelli, mentre il montaggio è di Giulia Rocco. Le epidemie al cinema e nelle serie tv: un nuovo episodio del podcast Wired Play Wired. wired

