Le auto più affidabili? Sono Toyota, Lexus, Daihatsu e Subaru. Marchi italiani i peggiori (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le auto più affidabili vendute in Italia? Hanno gli occhi a mandorla. Più nello specifico, portano sul cofano il Marchio Toyota o altri che comunque al gruppo guidato dal colosso nipponico fanno riferimento. Parliamo infatti di Lexus, Daihatsu e Subaru, che secondo un’indagine portata avanti da Altroconsumo risultano quelle che danno maggiori gioie ai loro proprietari. Il sondaggio è stato realizzato insieme ad altre associazioni europee anche in Francia, Belgio, Spagna e Portogallo, coinvolgendo 43 mila automobilisti (13 mila nel nostro Paese). E proprio il loro grado di soddisfazione è stato misurato, grazie a domande come: “L’auto dà problemi?”, e ancora “Quante volte l’hai portata dal meccanico?”. Quesiti inequivocabili e risposte chiare. Oltre ai brand giapponesi si Sono piazzati al vertice della classifica anche Porsche, Audi e Honda. La ... ilfattoquotidiano

Corriere : Polemica in Piemonte: la giunta leghista si alza lo stipendio di 1.000 euro e si riassegna l'auto blu - SuzukiIT : ?? SWIFT Sport #Hybrid ?? La prima hot hatch ibrida della storia #Suzuki è ora ordinabile! #SwiftSportHybrid… - fattoquotidiano : Auto elettrica, le azioni Tesla volano a Wall Street: +100% in un mese. Il gruppo vale più di Fca, Ford e General M… -