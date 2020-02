L’atletica torna allo Stadio Collana: la pista è aperta (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il lunedì buono, alla fine, è arrivato: la pista dello Stadio Collana è aperta. “Finalmente” scrive anche la Giano, che gestirà direttamente l’atletica leggera come società sportiva, sui social. Finalmente perché dopo tre anni di attesa, la chiusura con l’impianto lasciato a marcire, la diatriba infinita per i lavori, le Universiadi e la riapertura celebrata il 17 dicembre, ora il cuore dell’impianto è di nuovo aperto al pubblico. La Regione, dopo il passaggio delle carte dall’Aru, ha infine consegnato la pista alla società, e da stamattina sono ufficialmente partite le iscrizioni. Da domani alle 8 la vera apertura agli atleti, dopo quella delle due palestre per le arti marziali e la ginnastica artistica. Intanto il passaparola sui social, e tra gli appassionati, ha prodotto una immediata processione agli ingressi di via Ribera. Tantissimi a chiedere ... ilnapolista

napolista : L’atletica torna allo Stadio Collana: la pista è aperta Sono ufficialmente partite le iscrizioni per l’atletica le… - AMinghetti : RT @Sandrino_14: AHAAHHAHAHAHAH Piero Pelù che fa il cazzo che vuole e se ne va in giro in platea e torna 1 minuto dopo, come nelle esultan… - Mircio : RT @Sandrino_14: AHAAHHAHAHAHAH Piero Pelù che fa il cazzo che vuole e se ne va in giro in platea e torna 1 minuto dopo, come nelle esultan… -