L’anno orribile per l’industria italiana: mai così male dal 2013 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nel 2019 l’industria italiana ha vissuto il suo anno orribile. Torna a scendere dopo anni di progressi. Secondo l’ Istat in rapporto al dato dell’ultimo mese dell’anno ha potuto stimare un calo dell’ 1,3% in media d’anno rispetto al 2018. In quella circostanza si era registrata una crescita dello 0,6% L’ industria italiana, dopo anni … L'articolo L’anno orribile per l’industria italiana: mai così male dal 2013 proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

repubblica : Anno orribile per l'industria italiana: il 2019 si chiude a -1,3%, mai così male dal 2013 - SarahBovini : Anno orribile per l'industria italiana: il 2019 si chiude a -1,3%, mai così male dal 2013 - PatrizioMeme : Anno orribile per l'industria italiana: il 2019 si chiude a -1,3%, mai così male dal 2013 -