Landini consiglia il Governo: “E’ necessario far ripartire con forza gli investimenti” (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’intervista di Maurizio Landini ai microfoni del Corriere della Sera: “Bisogna ricreare un nuovo clima di fiducia. Solo così si può ripartire”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera per Maurizio Landini. Il segretario della Cgil prova a cercare delle soluzioni per contrastare l’evasione dell’Iva che supera i 35 miliardi all’anno. “Faccio il classico esempio dell’idraulico – ha consigliato l’ex numero uno della Fiom citato dall’Agi – detrarre le spese di questo tipo potrebbe essere la formula giusta. Bisogna sperimentare delle nuove forme di contrasto degli interessi“. Landini: “La Cgil vuole una vera e propria trattativa con il Governo sulla riforma del Fisco” Il segretario della Cgil ha chiesto al Governo una “vera e propria trattativa sulla riforma ... newsmondo

