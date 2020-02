Lanciata la sonda diretta al Sole: al via l’ambiziosa missione europea Solar Orbiter (Di lunedì 10 febbraio 2020) La sonda europea Solar Orbiter è stata Lanciata con successo dalla base americana di Cape Canaveral con un razzo Atlas 5: è quindi iniziata la missione più ambiziosa mai organizzata diretta al Sole, realizzata dall’Agenzia Spaziale europea e condotta in collaborazione con la NASA. Uno dei suoi dieci strumenti è italiano, sviluppato dall’Università di Firenze. Solar Orbiter fornirà le prime vedute delle inesplorate regioni polari del Sole da alte latitudini, fornendo una visione senza precedenti di come funziona la nostra stella madre: questa importante missione indagherà inoltre sulla connessione Sole-Terra, aiutandoci a meglio comprendere e prevedere i periodi burrascosi del meteo nello spazio. Nel corso della missione, la navicella sfrutterà la gravità di Venere per avere la spinta per uscire fuori dal piano del Sistema Solare, offrendo nuove prospettive della nostra ... meteoweb.eu

pi2py : RT @AnsaScienza: Lanciata la sonda #SolarOrbiter, realizzata dall' @esa com la collaborazione della @NASA. Studierà il #Sole da vicino anch… - StepRN81 : RT @NextSolarStorm: SEGNALE ACQUISITO!! La sonda si è separata correttamente dall'ultimo stadio dell'Atlas V con cui è stata lanciata! Si… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: La missione ha iniziato il suo viaggio che fra tre anni e mezzo la porterà a 42 milioni di chilometri dal Sole -