L’amore è, via al charity gala della Lilt: la stilista Sabrina Persechino protagonista della IX edizione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sarà Sabrina Persechino, stilista, architetto, da anni tra le più apprezzate protagoniste delle passerelle di AltaRomaModa, la special fashion guest della IX edizione de “L’amore è”, il charity gala a favore della Lilt Napoli (Progetto Ludoteca) ideato e promosso da Maridì Communication . L’evento, che si terrà martedì sera 18 febbraio nell’esclusiva Villa Mazzarella, situata a Posillipo con panorama mozzafiato sul golfo partenopeo, vedrà in pole position accanto all’Haute Couture, il Cinema inteso come prezioso ed efficace volano di comunicazione “nel sociale” con la partecipazione di Erica De Lisio e Giovanna De Luca, allieve della Scuola Cinema dell’ Accademia di Belle Arti di Napoli coordinata dal regista Stefano Incerti rispettivamente regista e sceneggiatrice del film breve “Nina e il cielo” tratto da un’ idea di Ester Gatta , realizzato con il sostegno di AN.TRA.CINE Film ... ildenaro

