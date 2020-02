L’Amica Geniale tutte le curiosità: secondo capitolo cosa c’è da sapere (Di lunedì 10 febbraio 2020) Vanno in onda da stasera su Rai 1 i nuovi episodi tratti dal bestseller di Elena Ferrante, con le giovani protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace dirette da Saverio Costanzo in 8 episodi spalmati in 4 serate. LA TRAMA Gli eventi del secondo capitolo de L’amica Geniale riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila ed Elena hanno sedici anni e si sentono in un vicolo cieco. Lila si è appena sposata ma, nell’assumere il cognome del marito, ha l’impressione di aver perso sé stessa. Elena è ormai una studentessa modello ma, proprio durante il banchetto di nozze delL’Amica, ha capito che non sta bene né nel rione né fuori. Nel corso di una vacanza a Ischia le due amiche ritrovano Nino Sarratore, vecchia conoscenza d’infanzia diventato ormai studente universitario di belle speranze. L’incontro apparentemente casuale cambierà per sempre la natura del ... velvetgossip

