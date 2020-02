L’amica geniale torna su Rai 1, al via “Storia del nuovo cognome”: tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’amica geniale torna su Rai 1, al via “Storia del nuovo cognome”: tutto quello che c’è da sapere È un grande e atteso ritorno quello de L’amica geniale su Rai 1 con la seconda stagione, “Storia del nuovo cognome”. La serie tv evento ispirata alla tetralogia omonima di romanzi di Elena Ferrante che racconta la lunga storia, di vita e di amicizia, di Elena e Lila, due ragazze cresciute insieme in un rione di Napoli e divenute inseparabili, lo scorso anno ha totalizzato ascolti record ed ha ricevuto grandi elogi dalla critica. Alla regia, anche per questa nuova stagione, Saverio Costanzo, che ha girato otto episodi per un totale di quattro prime serate sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Il prodotto – scritto da Francesco Piccolo, Laura Paolucci e la stessa Elena Ferrante per una produzione HBO-Rai Fiction e Fandango – è nuovamente ... tpi

