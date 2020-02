L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome: tutti i personaggi (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'Amica Geniale 2 - Francesco Serpico Il secondo capitolo de L’Amica Geniale riporta in video tutti i personaggi protagonisti del primo, con Elena e Lila in prima fila e l’intero rione alle loro spalle. Con tutte le sue relazioni sbagliate, gli amori e gli affari. Nei nuovi episodi ci saranno, però, anche delle new entry, che entreranno a far parte della vita delle due ragazze e grazie alle quali l’intera vicenda si sposterà anche in altri contesti. Conosciamo tutti i personaggi della fiction. L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome: personaggi ed interpreti Elena Greco (Margherita Mazzucco) Elena adesso frequenta il liceo classico. Continua a essere una ragazza diligente, seppur non del tutto immune ai turbamenti dell’adolescenza e ai cambiamenti che inevitabilmente il matrimonio della sua migliore amica porta con sé. La sua amicizia con Lila prosegue tra alti ... davidemaggio

