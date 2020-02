L’amica geniale Storia del nuovo cognome, seconda stagione al via: anticipazioni prima puntata (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’attesa è finita. Lunedì 10 febbraio alle 21.25 su Rai 1 debutta in prima visione mondiale, dopo il successo internazionale della prima stagione che recentemente è stata riproposta in replica su Rai 2, L’amica geniale. Storia del nuovo cognome, il secondo atteso capitolo della Storia di Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace), le due inseparabili compagne d’infanzia e di vita protagoniste dei best seller di Elena Ferrante (Edizioni E/O) e della loro trasposizione televisiva. A firmare la nuova serie – otto episodi per quattro prime serate – ancora una volta Saverio Costanzo. Insieme a lui, firmano la scrittura Francesco Piccolo, Laura Paolucci e la stessa Ferrante, autrice della tetralogia che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. In questa nuova stagione la regia del quarto e quinto episodio è affidata ad Alice Rohrwacher. L’amica geniale. ... tvzap.kataweb

