L'Amica Geniale - Storia del nuovo cognome, Margherita Mazzucco e Gaia Girace a Blogo: "Eravamo più consapevoli, abbiamo giocato coi nostri personaggi" (Video) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono le protagoniste de L'Amica Geniale - Storia del nuovo cognome, secondo capitolo della trasposizione televisiva dei personaggi da loro interpretati, rispettivamente Elena e Lila, protagoniste dei best seller scritti da Elena Ferrante, che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, a partire dal 10 febbraio 2020.In occasione della conferenza stampa di presentazione de L'Amica Geniale - Storia del nuovo cognome, noi di TvBlog abbiamo intervistato le due giovanissime attrici a cui abbiamo chiesto com'è stata la loro esperienza sul set rispetto alla prima stagione:L'Amica Geniale - Storia del nuovo cognome, Margherita Mazzucco e Gaia Girace a Blogo: "Eravamo più consapevoli, abbiamo giocato coi nostri personaggi" (Video) pubblicato su TVBlog.it 10 febbraio 2020 03:54. blogo

