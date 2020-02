L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome: Lila e Elena tornano su Rai 1 (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'Amica Geniale 2 - Gaia Girace e Margherita Mazzucco Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono state al Festival di Sanremo 2020 per presentare L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome, secondo capitolo della fiction diretta da Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher (quarto e quinto episodio), che prenderà il via su Rai 1 stasera in prima serata. Le due sedicenni daranno nuovamente vita a Elena Greco e Lila Cerullo, due amiche molto diverse, incapaci di comprendersi fino in fondo, ma anche di stare lontane l’una dall’altra. L’Amica Geniale 2 su Rai 1 Quattro prime serate per un totale di otto episodi, tratti dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e prodotte da Fandango, The Apartment e Wildside, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment e in co-produzione con Mowe e Umedia (Tim Vision è uscita dalla co-produzione). Un appuntamento molto ... davidemaggio

RaiUno : A #Sanremo2020 Lila e Lenù 'L'Amica Geniale, Storia del nuovo cognome' una serie di #SaverioCostanzo Dal 10 febb… - IlContiAndrea : Ospiti di stasera Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni (previsto in scaletta alle 22:40) e il cast de “L'amica geni… - aknockingpatty : RT @Iperborea_: Oddio, stasera inizia L'Amica Geniale con tutte QUELLE vicende e boh, Nino Sarratore merda sempre, diciamolo subito -