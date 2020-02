L’amica geniale, dove eravamo rimasti nella prima stagione: il riassunto (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’amica geniale, dove eravamo rimasti nella prima stagione: il riassunto L’amica geniale è una straordinaria serie televisiva nata dalla collaborazione della Rai con HBO (canale via cavo americano). Dato il successo internazionale, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione, che arriva in prima serata su Rai 1 lunedì 10 febbraio 2020. L’amica geniale, Storia del nuovo cognome esplorerà la giovinezza di Elena e Lila, amiche-nemiche, costrette a confrontarsi con le conseguenze del diventare adulti. Ma dov’eravamo rimasti con la prima stagione? Cos’è successo a Elena e Lila (interpretate rispettivamente da Margherita Mazzucco e Gaia Girace) negli otto episodi della prima stagione de L’amica geniale? prima di addentrarci nelle nuove dinamiche della loro storia, è bene forse soffermarsi su un riassunto. La trama nel dettaglio de ... tpi

repubblica : 'L'amica geniale', tornano Elena e Lila: avere 16 anni, il secondo capitolo della loro vita è difficile [aggiorname… - RaiUno : A #Sanremo2020 Lila e Lenù 'L'Amica Geniale, Storia del nuovo cognome' una serie di #SaverioCostanzo Dal 10 febb… - IlContiAndrea : Ospiti di stasera Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni (previsto in scaletta alle 22:40) e il cast de “L'amica geni… -