L’Amica Geniale: chi è Saverio Costanzo il figlio di Maurizio Costanzo? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Saverio Costanzo: vita e carriera Si è laureato in Sociologia della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma. La sua esperienza professionale inizia come conduttore radiofonico, sceneggiatore per telefilm in Rai e regista di spot pubblicitari e si trasferisce poi a New York dove lavora come aiuto regista e documentarista. Da subito la sua carriera è stata dedicata al cinema. Nel 2001, assieme a Mario Gianani, fonda la casa di produzione Offside che si dedica inizialmente alla produzione di documentari e programmi storici per la televisione e poi a quella di lungometraggi come nel 2004 Private. Negli ultimi dieci anni ha firmato opere di grande successo come Private, In memoria di me, La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts ed In Treatment. E nei prossimi giorni vedremo sugli schermi televisivi la sua ultima opera L’Amica Geniale, tratto ... velvetgossip

